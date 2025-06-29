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Есть пострадавшие: стало известно о последствиях атаки России на Черкасскую область

Иллюстративное фото: в результате атаки РФ есть повреждения в Черкасской области (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В результате ночной вражеской атаки в Черкасской области повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Из-за вражеских атак есть последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших", сообщил он.

Глава ОВА подтвердил, что на местах попадания работают все необходимые экстренные службы. Другие детали о вражеской атаке будут раскрыты позже.

"Угроза все еще сохраняется. Будьте осторожны", - призвал Табурец.

Атака на Украину 29 июня

Россияне осуществили комбинированную атаку на украинские города. Вечером 28 июня они запустили дроны, из-за чего воздушная тревога была объявлена из-за атаки практически во всех областях.

Враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а ночью взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. По Украине были запущены крылатые ракеты.

В частности, Россия нанесла комбинированный удар по Кременчугу. В результате атаки на предприятие произошел пожар.

Также РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Также вспыхнул пожар на предприятии. Информация о пострадавших не поступала.

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