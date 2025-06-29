Есть пострадавшие: стало известно о последствиях атаки России на Черкасскую область

Атака на Украину 29 июня

Россияне осуществили комбинированную атаку на украинские города. Вечером 28 июня они запустили дроны, из-за чего воздушная тревога была объявлена из-за атаки практически во всех областях.

Враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а ночью взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. По Украине были запущены крылатые ракеты.

В частности, Россия нанесла комбинированный удар по Кременчугу. В результате атаки на предприятие произошел пожар.

Также РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Также вспыхнул пожар на предприятии. Информация о пострадавших не поступала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.