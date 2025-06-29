Є постраждалі: стало відомо про наслідки атаки Росії на Черкащину

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Загроза все ще зберігається. Будьте обережні", - закликав Табурець.

Очільник ОВА підтвердив, що на місцях влучання працюють усі необхідні екстрені служби. Інші деталі про ворожу атаку буде розкрито пізніше.

"Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих ", повідомив він.

Атака на Україну 29 червня

Росіяни здійснили комбіновану атаку на українські міста. Увечері 28 червня вони запустили дрони, через що повітряна тривога була оголошена через атаку практично у всіх областях.

Ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а вночі злетів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. По Україні було запущено крилаті ракети.

Зокрема, Росія завдала комбінованого удару по Кременчуку. Унаслідок атаки на підприємство сталася пожежа.

Також РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Також спалахнула пожежа на підприємстві. Інформація про постраждалих не надходила.

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