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Є постраждалі: стало відомо про наслідки атаки Росії на Черкащину

Неділя 29 червня 2025 04:58
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Є постраждалі: стало відомо про наслідки атаки Росії на Черкащину Ілюстративне фото: внаслідок атаки РФ є пошкодження в Черкаській області (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Унаслідок нічної ворожої атаки в Черкаській області пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих", повідомив він.

Очільник ОВА підтвердив, що на місцях влучання працюють усі необхідні екстрені служби. Інші деталі про ворожу атаку буде розкрито пізніше.

"Загроза все ще зберігається. Будьте обережні", - закликав Табурець.

Атака на Україну 29 червня

Росіяни здійснили комбіновану атаку на українські міста. Увечері 28 червня вони запустили дрони, через що повітряна тривога була оголошена через атаку практично у всіх областях.

Ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а вночі злетів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. По Україні було запущено крилаті ракети.

Зокрема, Росія завдала комбінованого удару по Кременчуку. Унаслідок атаки на підприємство сталася пожежа.

Також РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Також спалахнула пожежа на підприємстві. Інформація про постраждалих не надходила.

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