Есть пострадавшие: стало известно о последствиях атаки России на Черкасскую область

В результате ночной вражеской атаки в Черкасской области повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Угроза все еще сохраняется. Будьте осторожны", - призвал Табурец.

Глава ОВА подтвердил, что на местах попадания работают все необходимые экстренные службы. Другие детали о вражеской атаке будут раскрыты позже.

"Из-за вражеских атак есть последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших ", сообщил он.

Атака на Украину 29 июня

Россияне осуществили комбинированную атаку на украинские города. Вечером 28 июня они запустили дроны, из-за чего воздушная тревога была объявлена из-за атаки практически во всех областях.

Враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а ночью взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. По Украине были запущены крылатые ракеты.

В частности, Россия нанесла комбинированный удар по Кременчугу. В результате атаки на предприятие произошел пожар.

Также РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Также вспыхнул пожар на предприятии. Информация о пострадавших не поступала.

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