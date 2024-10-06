"е-Підприємець" в "Дії": які послуги можна отримати та як подати заяву

У червні 2024-го в "Дії" було запущено сервіс "е-Підприємець", через який можна замовити послуги для ведення бізнесу без походу до установ. Водночас він доступний лише для повнолітніх громадян України.
Про те, як скористатись сервісом та які послуги стануть доступними - в матеріалі "РБК-Україна".
Серед доступних послу:
Для того, щоб скористатись послугою:
Заявки обробляються протягом кількох хвилин або до 10 робочих днів, залежно від типу послуги. Результат буде надіслано на вашу електронну пошту та в особистий кабінет у розділ "Зверніть увагу".
Після отримання результату ви можете розпочати підприємницьку діяльність.
Результат буде доступний в особистому кабінеті в розділі "Зверніть увагу" і також надійде на електронну пошту. Статус заяви можна переглянути в розділі "Послуги - Замовлені послуги" в особистому кабінеті.
За допомогою сервісу "е-Підприємець" ви можете одночасно зареєструвати бізнес і автоматично отримати пов’язані з ним послуги.
Ця послуга доступна повнолітнім громадянам України, які бажають відкрити новий бізнес або розширити існуючий напрямок діяльності.
Ви можете вибрати потрібні послуги зі списку або скористатися опитувальником, який допоможе підібрати відповідні сервіси.
Час обробки заяв:
Результат кожної послуги можна знайти в особистому кабінеті в розділі "Послуги - Замовлені послуги". Сповіщення також буде надіслано на вашу електронну пошту та відображено в розділі "Зверніть увагу" в кабінеті.
Міністерство цифрової трансформації постійно оновлює портал і мобільний додаток "Дія", розширюючи їх функціонал новими послугами.
Наприклад, у застосунку можна:
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