"е-Підприємець" в "Дії": які послуги можна отримати та як подати заяву

Серед доступних послу:

державна реєстрація фізичної особи-підприємця (ФОП);

державна реєстрація змін до відомостей про ФОП у Єдиному державному реєстрі;

реєстрація декларації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам пожежної безпеки;

державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

державна реєстрація створення товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) на основі модельного статуту;

державна реєстрація переходу ТОВ на діяльність за модельним статутом;

подання вакансій - можливість публікувати оголошення про роботу;

реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування – оформлення або перехід на спрощені податкові умови для підприємців;

реєстрація як платника податку на додану вартість (ПДВ);

відкриття банківського рахунку.

Як отримати послугу

Для того, щоб скористатись послугою:

натисніть кнопку "Подати заяву" та увійдіть до кабінету громадянина або створіть новий обліковий запис;

оберіть ті послуги, які вам необхідно отримати;

заповніть форму заявки на обрану послугу;

підтвердіть заяву за допомогою електронного підпису фізичної особи.

Заявки обробляються протягом кількох хвилин або до 10 робочих днів, залежно від типу послуги. Результат буде надіслано на вашу електронну пошту та в особистий кабінет у розділ "Зверніть увагу".

Після отримання результату ви можете розпочати підприємницьку діяльність.

Чисті питання

Як перевірити статус заяви?

Результат буде доступний в особистому кабінеті в розділі "Зверніть увагу" і також надійде на електронну пошту. Статус заяви можна переглянути в розділі "Послуги - Замовлені послуги" в особистому кабінеті.

Чи можна зареєструвати ФОП або ТОВ через "е-Підприємець"?

За допомогою сервісу "е-Підприємець" ви можете одночасно зареєструвати бізнес і автоматично отримати пов’язані з ним послуги.

Хто може скористатися послугою?

Ця послуга доступна повнолітнім громадянам України, які бажають відкрити новий бізнес або розширити існуючий напрямок діяльності.

Чи можна вибрати конкретні послуги для вже відкритого ФОП або ТОВ?

Ви можете вибрати потрібні послуги зі списку або скористатися опитувальником, який допоможе підібрати відповідні сервіси.

Час обробки заяв:

реєстрація ФОП - 1 день;

внесення змін до ФОП - 1 день;

декларація про відповідність матеріально-технічної бази вимогам пожежної безпеки - до 5 робочих днів;

декларація про відповідність вимогам охорони праці - до 5 робочих днів;

реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів - до 10 календарних днів;

реєстрація ТОВ на основі модельного статуту - 1 день;

перехід ТОВ на модельний статут - 1 день;

подання вакансій до центру зайнятості - 1 день;

реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування - до 3 робочих днів;

реєстрація платником ПДВ - до 3 робочих днів;

відкриття банківського рахунку - 1 день.

Де переглянути результат

Результат кожної послуги можна знайти в особистому кабінеті в розділі "Послуги - Замовлені послуги". Сповіщення також буде надіслано на вашу електронну пошту та відображено в розділі "Зверніть увагу" в кабінеті.

Додаткові послуги в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації постійно оновлює портал і мобільний додаток "Дія", розширюючи їх функціонал новими послугами.

Наприклад, у застосунку можна: