"е-Підприємець" в "Дія": какие услуги можно получить и как подать заявление

В июне 2024-го в "Дія" был запущен сервис "е-Підприємець", через который можно заказать услуги для ведения бизнеса без похода в учреждения. В то же время он доступен только для совершеннолетних граждан Украины.
О том, как воспользоваться сервисом и какие услуги станут доступными – в материале "РБК-Украина".
Среди доступных услуг:
Для того, чтобы воспользоваться услугой:
Заявки обрабатываются в течение нескольких минут или до 10 рабочих дней, в зависимости от типа услуги. Результат будет отправлен на вашу электронную почту и в личный кабинет в раздел "Обратите внимание".
После получения результата вы можете начать предпринимательскую деятельность.
Результат будет доступен в личном кабинете в разделе "Обратите внимание" и также поступит на электронную почту. Статус заявления можно просмотреть в разделе "Услуги - Заказанные услуги" в личном кабинете.
С помощью сервиса "е-Підприємець" вы можете одновременно зарегистрировать бизнес и автоматически получить связанные с ним услуги.
Эта услуга доступна совершеннолетним гражданам Украины, желающим открыть новый бизнес или расширить существующее направление деятельности.
Вы можете выбрать нужные услуги из списка или воспользоваться опросником, который поможет подобрать подходящие сервисы.
Время обработки заявлений:
Результат каждой услуги можно найти в личном кабинете в разделе "Услуги - Заказанные услуги". Оповещение также будет отправлено на вашу электронную почту и отображено в разделе "Обратите внимание" в кабинете.
Министерство цифровой трансформации постоянно обновляет портал и мобильное приложение "Дія", расширяя их функционал новыми услугами.
Например, в приложении можно:
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