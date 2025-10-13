"Є ідеї": Зеленський обговорив із президентом Чехії продовження допомоги Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову президентом Чехії Петром Павелом. Обговорили продовження військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Чехія дуже підтримує Україну, наших людей від самого початку цієї повномасштабної війни. Цінуємо всю надану допомогу, і сьогодні обговорили її продовження", - розповів Зеленський.
Він поінформував Павела про російські удари по українських містах і громадах.
Також президенти обговорили чеську ініціативу з постачання артилерійських снарядів.
"Є також інші ідеї, які допоможуть посилити Україну й наш захист саме зараз. Домовилися, що наші команди все оперативно опрацюють. Дякую!", - зазначив Зеленський.
Допомога Україні від Чехії
Нагадаємо, 3-4 жовтня в Чехії відбулися вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів.
За підрахунком понад 97% голосів, перемогу здобула партія ANO під керівництвом експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.
Зауважимо, що Андрій Бабіш раніше неодноразово критикував чеську снарядну ініціативу для України.
Ба більше, за його словами, вона має бути скасована.
Водночас президент Чехії Петр Павел вважає, що Чехія не може зупиняти свою снарядну ініціативу для України, оскільки це призведе до серйозних наслідків.
На його думку, якщо Чехія скасує таку ініціативу, вона "нашкодить насамперед собі". Крім того, негативні наслідки були б і для України, де може загинути ще більше людей.
8 жовтня Бабіш зробив гучну заяву щодо постачання зброї Україні й пообіцяв "не давати Україні на зброю жодної крони".
Наступного дня з Бабішем поговорив президент України Володимир Зеленський.
Під час розмови він поінформував співрозмовника про українську дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.
"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - підсумував Зеленський.