"Є ідеї": Зеленський обговорив із президентом Чехії продовження допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Чехія дуже підтримує Україну, наших людей від самого початку цієї повномасштабної війни. Цінуємо всю надану допомогу, і сьогодні обговорили її продовження", - розповів Зеленський.

Він поінформував Павела про російські удари по українських містах і громадах.

Також президенти обговорили чеську ініціативу з постачання артилерійських снарядів.

"Є також інші ідеї, які допоможуть посилити Україну й наш захист саме зараз. Домовилися, що наші команди все оперативно опрацюють. Дякую!", - зазначив Зеленський.