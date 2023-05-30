Є головна умова. Зеленський відповів, чи може Китай бути посередником у війні України з РФ

"Мирна формула" Китаю

Китай заявляв про намір виступи миротворцем та оприлюднив так званий "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, який складається з 12 пунктів. Пекін закликав до припинення вогню та мирних переговорів, але не згадував про вивід російських військ з України.

В Україні, Європі та США розкритикували "мирні ініціативи" Китаю, нагадавши про зв'язки з РФ. Після цього Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а потім Пекін відправив свого спецпредставника до України.

ЗМІ повідомляли, що під час туру Європою спецпредставник Китаю Лі Хуей пропонував віддати Росії окуповані території України, проте МЗС Китаю спростував ці дані.

Українська формула миру

Формула миру президента Зеленського полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських окупаційних військ із захоплених територій. Він представляв її на саміті G20 в листопаді 2022 року.

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