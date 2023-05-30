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Є головна умова. Зеленський відповів, чи може Китай бути посередником у війні України з РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Китай може виступити посередником у досягненні миру між Україною та Росією, тільки якщо дотримуватиметься позиції щодо виведення окупаційних військ з усієї території нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського корейському Chosun Ilbo.

"Мирна формула" Китаю

Китай заявляв про намір виступи миротворцем та оприлюднив так званий "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, який складається з 12 пунктів. Пекін закликав до припинення вогню та мирних переговорів, але не згадував про вивід російських військ з України.

В Україні, Європі та США розкритикували "мирні ініціативи" Китаю, нагадавши про зв'язки з РФ. Після цього Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а потім Пекін відправив свого спецпредставника до України.

ЗМІ повідомляли, що під час туру Європою спецпредставник Китаю Лі Хуей пропонував віддати Росії окуповані території України, проте МЗС Китаю спростував ці дані.

Українська формула миру

Формула миру президента Зеленського полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських окупаційних військ із захоплених територій. Він представляв її на саміті G20 в листопаді 2022 року.

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