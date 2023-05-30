Есть главное условие. Зеленский ответил, может ли Китай быть посредником в войне Украины с РФ

Китай может выступить посредником в достижении мира между Украиной и Россией только если будет придерживаться позиции по выводу оккупационных войск со всей территории нашего государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского корейскому Chosun Ilbo.
"Мирная формула" Китая
Китай заявлял о намерении выступления миротворцем и обнародовал так называемый "мирный план" по окончании войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Пекин призывал к прекращению огня и мирных переговоров, но не упоминал о выводе российских войск из Украины.
В Украине, Европе и США подвергли критике "мирные инициативы" Китая, напомнив о связях с РФ. После этого Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, а затем Пекин отправил своего спецпредставителя в Украину.
СМИ сообщали, что во время тура по Европе спецпредставитель Китая Ли Хуэй предлагал отдать России оккупированные территории Украины, однако МИД Китая опроверг эти данные.
Формула мира президента Зеленского состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских оккупационных войск с захваченных территорий. Он представлял ее на саммите G20 в ноябре 2022 года.
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