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Есть главное условие. Зеленский ответил, может ли Китай быть посредником в войне Украины с РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Китай может выступить посредником в достижении мира между Украиной и Россией только если будет придерживаться позиции по выводу оккупационных войск со всей территории нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского корейскому Chosun Ilbo.

"Мирная формула" Китая

Китай заявлял о намерении выступления миротворцем и обнародовал так называемый "мирный план" по окончании войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Пекин призывал к прекращению огня и мирных переговоров, но не упоминал о выводе российских войск из Украины.

В Украине, Европе и США подвергли критике "мирные инициативы" Китая, напомнив о связях с РФ. После этого Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, а затем Пекин отправил своего спецпредставителя в Украину.

СМИ сообщали, что во время тура по Европе спецпредставитель Китая Ли Хуэй предлагал отдать России оккупированные территории Украины, однако МИД Китая опроверг эти данные.

Украинская формула мира

Формула мира президента Зеленского состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских оккупационных войск с захваченных территорий. Он представлял ее на саммите G20 в ноябре 2022 года.

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