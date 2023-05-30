Есть главное условие. Зеленский ответил, может ли Китай быть посредником в войне Украины с РФ

"Мирная формула" Китая

Китай заявлял о намерении выступления миротворцем и обнародовал так называемый "мирный план" по окончании войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Пекин призывал к прекращению огня и мирных переговоров, но не упоминал о выводе российских войск из Украины.

В Украине, Европе и США подвергли критике "мирные инициативы" Китая, напомнив о связях с РФ. После этого Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, а затем Пекин отправил своего спецпредставителя в Украину.

СМИ сообщали, что во время тура по Европе спецпредставитель Китая Ли Хуэй предлагал отдать России оккупированные территории Украины, однако МИД Китая опроверг эти данные.

Украинская формула мира

Формула мира президента Зеленского состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских оккупационных войск с захваченных территорий. Он представлял ее на саммите G20 в ноябре 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.