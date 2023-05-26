Під час туру Європою спецпредставник Китаю пропонував віддати РФ окуповані території, - WSJ

Під час свого туру Європою спецпредставник Китаю Лі Хуей пропонував залишити під контролем Росії тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ .

Лі Хуей, який цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, також закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу до Вашингтона. Він також наполягав на тому, що країни мають діяти швидко, щоб припинити війну Росії проти України, перш ніж вона пошириться далі.

Водночас європейські дипломати заявили, що вони прагнули передати три ключові повідомлення під час зустрічі з Лі:

Китай повинен продовжувати тиснути на Росію щодо заборони використання ядерної зброї,

Китай не повинен надавати Росії військову допомогу та має засудити агресію Москви,

Китаю слід підтримати міжнародні зусилля щодо безпеки Запорізької АЕС.

Дипломати з кількох із цих країн заявили, що вони тісно координували дії, щоб переконатися, що Лі отримав таке ж повідомлення від європейських союзників.

Французький чиновник, який зустрічався з Лі цього тижня, сказав китайському дипломату, що Париж переконаний: Пекін може відігравати конструктивну роль у досягненні справедливого та тривалого миру в Україні.

При цьому після візиту Лі до Варшави МЗС Польщі повідомило, що заступник міністра, який зустрічався з китайським дипломатом, сказав йому: "Польща стурбована заявами Пекіна про прагнення зміцнити двосторонні відносини з Росією, державою-агресором".

В свою чергу джерела видання серед офіційних осіб ставлять під сумнів здатність Китаю діяти як чесний посередник у будь-яких переговорах.

Чиновники пояснили Лі, що не вірять, що мир буде можливим, поки російські війська не вийдуть з України. Вони додали тезу про те, що "неможливо відокремити Європу від Америки" і те, що Європа не відмовиться від підтримки України.

Одне з джерел видання вважає, що основні інтереси Китаю полягають у тому, щоб Росія не програла війну і щоб Москва утрималася від використання ядерної зброї.

Позиція Китаю у війні

Китай не засудив російську агресію проти Україна, але й офіційно не підтримав Кремль. При цьому Пекін "рятує" російську економіку, що потрапила під значні санкції через ведення війни проти України. Китай закуповує російські енергоносії, а китайський експорт до Росії товарів, таких як комп’ютерні мікросхеми та інша електроніка, яка мають цивільне та військове використання, значно зріс.

До того ж китайський лідер Сі Цзіньпін у березні відвідав Москву та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним незабаром після того, як Китай оприлюднив свою "мирну пропозицію" щодо врегулювання війни.

Тоді Сі сказав Путіну, що їхні країни мають "багато схожих цілей" і що "за допомогою нашої співпраці та взаємодії ми обов'язково досягнемо цих цілей".

Європейські столиці заявили, що мирна пропозиція Китаю і таке ставлення до Росії продемонстрували, що Пекін не дотримується нейтральної позиції щодо війни, та стоїть на боці Москви.

"Мирна формула" Китаю

Китай заявив про намір виступи миротворцем та оприлюднив так званий "мирний план", який складається з 12 пунктів. Пекін закликав до припинення вогню та мирних переговорів, та не говорив про вивід російських військ з України.

Тоді в Україні, Європі та США розкритикували "мирні ініціативи" Пекіна, нагадавши про зв'язки з РФ. Після цього президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Сі, а потім Пекін відправив свого спецпредставника до України.

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