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Китай прокоментував чутки щодо "пропозиції" його спецпредставника

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Китай , Понеділок 29 травня 2023 16:10
Китай прокоментував чутки щодо "пропозиції" його спецпредставника Фото: спецпредставник Китаю Лі Хуей (china-embassy.org)
Автор: Тетяна Степанова

Китай відповів на повідомлення The Wall Street Journal про те, що його спецпредставник Лі Хуей нібито запропонував європейським чиновникам план припинення вогню, який дозволяє Росії зберегти контроль над окупованими територіями України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Міністр закордонних справ України публічно заявив, що він встановив свої контакти з усіма сторонами, і жодна з них не вказала, що спеціальний посланник Лі Хуей зробив заяви, про які повідомляє Wall Street Journal", - сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Мао додала, що під час зустрічі зі сторонами, які мають відношення до "української кризи", Лі детально висвітлив позицію Китаю та "досягнув більшого міжнародного консенсусу".

Пропозиція Китаю

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що спецпредставник Китаю Лі Хуей під час свого європейського турне начебто пропонував залишити захоплені території України Росії. Зокрема, він відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель.

Коментар МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звʼязався зі своїми європейськими колегами після того, як стало відомо, що спецпосланець Китаю начеб-то пропонував залиши окуповані території України Росії.

"Я негайно зв'язався зі своїми колегами у тих столицях, які він відвідував. Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини, щоб визнати за Росією ті українські території, де зараз перебуває Росія", - заявив він.

"Мирна формула" Китаю

Раніше Китай заявив про намір виступи миротворцем та оприлюднив так званий "мирний план", який складається з 12 пунктів. Пекін закликав до припинення вогню та мирних переговорів, та не говорив про вивід російських військ з України.

В Україні, Європі та США розкритикували "мирні ініціативи" Китаю, нагадавши про зв'язки з РФ. Після цього президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а потім Пекін відправив свого спецпредставника до України.

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