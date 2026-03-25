Є дві мети: посол Ізраїлю озвучив головні цілі країни у війни проти Ірану

Відповідаючи на запитання про цілі Ізраїлю у війні проти Ірану та їхню узгодженість із позицією США, дипломат зазначив, що вони можуть відрізнятися.

"Я, звісно, не можу говорити від імені Дональда Трампа (президент США - ред.) або Сполучених Штатів, але цілком допускаю, що ізраїльські цілі вужчі", - сказав він.

За словами Бродського, на сьогодні "є дві мети цієї війни з точки зору Ізраїлю".

Перша - повністю знищити ядерну програму Ірану та унеможливити її відновлення в найближчі роки або навіть десятиліття.

Друга - ліквідувати ракетний потенціал країни, включно з ракетами, пусковими установками та виробництвом ракет і дронів на території Ірану.

Як наголосив дипломат, це необхідно для того, щоб навіть у разі збереження чинного режиму Іран не зміг відновити військові програми та продовжувати погрожувати сусіднім країнам і всьому світу.