Є дві мети: посол Ізраїлю озвучив головні цілі країни у війни проти Ірану

Ізраїль переслідує дві ключові цілі у війні проти Ірану - знищення ядерної програми та ракетного потенціалу Тегерана.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Відповідаючи на запитання про цілі Ізраїлю у війні проти Ірану та їхню узгодженість із позицією США, дипломат зазначив, що вони можуть відрізнятися.
"Я, звісно, не можу говорити від імені Дональда Трампа (президент США - ред.) або Сполучених Штатів, але цілком допускаю, що ізраїльські цілі вужчі", - сказав він.
За словами Бродського, на сьогодні "є дві мети цієї війни з точки зору Ізраїлю".
Перша - повністю знищити ядерну програму Ірану та унеможливити її відновлення в найближчі роки або навіть десятиліття.
Друга - ліквідувати ракетний потенціал країни, включно з ракетами, пусковими установками та виробництвом ракет і дронів на території Ірану.
Як наголосив дипломат, це необхідно для того, щоб навіть у разі збереження чинного режиму Іран не зміг відновити військові програми та продовжувати погрожувати сусіднім країнам і всьому світу.
28 лютого США та Ізраїль завдали серії ударів по Ірану, зокрема по столиці - Тегерану. Ці атаки стали продовженням бомбардувань, які розпочалися ще у червні 2025 року.
Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у фінансуванні та підготовці бойовиків у Сирії, Лівані та Іраку, а також у підтримці ХАМАС у Палестині. За його словами, головною метою операції є знищення ракетної програми Ірану.
У відповідь Тегеран 28 лютого розпочав атаки на американські бази та цивільну інфраструктуру в сусідніх країнах, а також оголосив про закриття Ормузької протоки.
За даними Армії оборони Ізраїлю, від початку військової компанії 28 лютого, ВПС Ізраїлю завдали близько 400 ударів по західній і центральній частині Ірану.
Попри інтенсивність атак, ізраїльське керівництво планує продовжувати операцію ще щонайменше три тижні. Однак реалізація цих планів може залежати від позиції Вашингтона.
За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа прагне завершити бойові дії раніше, ніж того бажає прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу. Білий дім нібито визначив 9 квітня як бажану дату припинення операції.
В ізраїльському генштабі цей сценарій 100% розглядають і розуміють, що є вікно можливостей, яке може закінчитися в будь-який момент.
Крім того, видання The New York Times дізналося про таємний план ізраїльської розвідки Моссад щодо Ірану.