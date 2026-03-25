Есть две цели: посол Израиля озвучил главные цели страны в войне против Ирана

Израиль преследует две ключевые цели в войне против Ирана - уничтожение ядерной программы и ракетного потенциала Тегерана.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Отвечая на вопрос о целях Израиля в войне против Ирана и их согласованности с позицией США, дипломат отметил, что они могут отличаться.
"Я, конечно, не могу говорить от имени Дональда Трампа (президент США - ред.) или Соединенных Штатов, но вполне допускаю, что израильские цели более узкие", - сказал он.
По словам Бродского, на сегодня "есть две цели этой войны с точки зрения Израиля".
Первая - полностью уничтожить ядерную программу Ирана и сделать невозможным ее возобновление в ближайшие годы или даже десятилетия.
Вторая - ликвидировать ракетный потенциал страны, включая ракеты, пусковые установки и производство ракет и дронов на территории Ирана.
Как подчеркнул дипломат, это необходимо для того, чтобы даже в случае сохранения действующего режима Иран не смог возобновить военные программы и продолжать угрожать соседним странам и всему миру.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, в частности по столице - Тегерану. Эти атаки стали продолжением бомбардировок, которые начались еще в июне 2025 года.
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в финансировании и подготовке боевиков в Сирии, Ливане и Ираке, а также в поддержке ХАМАС в Палестине. По его словам, главной целью операции является уничтожение ракетной программы Ирана.
В ответ Тегеран 28 февраля начал атаки на американские базы и гражданскую инфраструктуру в соседних странах, а также объявил о закрытии Ормузского пролива.
По данным Армии обороны Израиля, с начала военной компании 28 февраля, ВВС Израиля нанесли около 400 ударов по западной и центральной части Ирана.
Несмотря на интенсивность атак, израильское руководство планирует продолжать операцию еще как минимум три недели. Однако реализация этих планов может зависеть от позиции Вашингтона.
По данным СМИ, администрация Дональда Трампа стремится завершить боевые действия раньше, чем того желает премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Белый дом якобы определил 9 апреля как желаемую дату прекращения операции.
В израильском генштабе этот сценарий 100% рассматривают и понимают, что есть окно возможностей, которое может закончиться в любой момент.
Кроме того, издание The New York Times узнало о тайном плане израильской разведки Моссад в отношении Ирана.