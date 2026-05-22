Головна » Життя » Освіта

"Є дуже цікаві зміни". Названо топ популярних спеціальностей ХНУ імені Каразіна

17:23 22.05.2026 Пт
3 хв
Деякі спеціальності набувають популярності в останні 2-3 роки
Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова
"Є дуже цікаві зміни". Названо топ популярних спеціальностей ХНУ імені Каразіна Фото: Студенти в Україні (Getty Images)
У Харківськом національному університеті імені В. Н. Каразіна назвали спеціальності, які вже багато років поспіль залишаються найпопулярнішими серед абітурієнтів. Водночас у виші фіксують нові освітні тренди, які напряму пов’язані з війною та майбутнім відновленням країни.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла ректорка університету Тетяна Кагановська.

Головне:

  • Незмінні лідери: Найвищий конкурс та стабільно високий попит серед абітурієнтів ХНУ імені Каразіна зберігається на ІТ-спеціальності, право, психологію, менеджмент, економіку, міжнародні відносини та медицину.
  • Тренди війни та відновлення: Структура попиту на професії почала чітко відображати поточні потреби держави.
  • Нові програми: Реагуючи на запит суспільства, університет наразі ліцензує нову магістерську програму з терапії та реабілітації.
  • Попит на доброчесність: Важливим нововведенням стане відкриття програм із комплаєнс-менеджменту.

Які спеціальності залишаються найпопулярнішими

За словами Кагановської, стабільно високий попит мають ІТ-спеціальності, психологія, менеджмент, економіка, міжнародні відносини, право та медицина.

"Ці факультети традиційно мають високий конкурс, і це пояснюється як якістю освіти, так і очевидним попитом на ці професії в Україні та світі", - зазначила вона.

Ректорка додала, що саме класичні та водночас практичні спеціальності продовжують залишатися найбільш затребуваними серед вступників.

Які нові тренди з’явилися під час війни

Водночас університет бачить і нові тенденції, яких ще кілька років тому фактично не було.

"Є й дуже цікаві зміни останніх років: з’явилися напрями, інтерес до яких суттєво зріс порівняно з довоєнним періодом або навіть за останні 2-3 роки. І це дуже чітко відображає трансформацію країни", - пояснила Кагановська.

Одним із таких напрямів стали спеціальності, пов’язані з реабілітацією та відновленням здоров’я.

За словами ректорки, зараз університет ліцензує магістерську програму з терапії та реабілітації.

"Це надзвичайно показовий приклад того, як університет реагує на потреби суспільства під час війни і в перспективі повоєнного відновлення", - зазначила вона.

Чому зріс інтерес до комплаєнс-менеджменту

Ще одним новим трендом стали управлінські та комплаєнс-напрями. У Каразінському університеті планують відкрити освітньо-професійні програми з комплаєнс-менеджменту на бакалаврському та магістерському рівнях.

"Це також відповідь на запит суспільства - на прозорість, доброчесність, ефективне управління бізнесом і державними процесами в умовах відновлення", - пояснила Кагановська.

Як змінилися потреби країни

Ректорка наголосила, що сьогодні структура попиту серед абітурієнтів фактично відображає потреби країни під час війни. За її словами, Україні дедалі більше потрібні фахівці у сферах медицини, психології, інженерії, ІТ, управління та міжнародної співпраці.

"Каразінський університет намагається дуже швидко й відповідально на це реагувати, щоб освіта не відставала від життя, а випереджала його там, де це можливо", - підсумувала Кагановська.

Нагадаємо, ХНУ планує з 1 вересня 2026 року частково повернути очне навчання для студентів усіх факультетів. Наразі офлайн уже навчаються студенти природничих спеціальностей, медики, фізики та хіміки, які проходять лабораторні й практичні заняття.

РБК-Україна також розповідало, що абітурієнти, які вступатимуть до прифронтових університетів, зможуть отримати додаткову перевагу під час вступу завдяки регіональному коефіцієнту 1,07.

Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
