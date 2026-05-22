"Есть очень интересные изменения". Назван топ популярных специальностей ХНУ имени Каразина

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина назвали специальности, которые уже много лет подряд остаются самыми популярными среди абитуриентов. В то же время в вузе фиксируют новые образовательные тренды, которые напрямую связаны с войной и будущим восстановлением страны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала ректор университета Татьяна Кагановская.

Главное: Неизменные лидеры: Самый высокий конкурс и стабильно высокий спрос среди абитуриентов ХНУ имени Каразина сохраняется на ІТ-специальности, право, психологию, менеджмент, экономику, международные отношения и медицину.

Самый высокий конкурс и стабильно высокий спрос среди абитуриентов ХНУ имени Каразина сохраняется на ІТ-специальности, право, психологию, менеджмент, экономику, международные отношения и медицину. Тренды войны и восстановления: Структура спроса на профессии начала четко отражать текущие потребности государства.

Структура спроса на профессии начала четко отражать текущие потребности государства. Новые программы: Реагируя на запрос общества, университет сейчас лицензирует новую магистерскую программу по терапии и реабилитации.

Реагируя на запрос общества, университет сейчас лицензирует новую магистерскую программу по терапии и реабилитации. Спрос на добропорядочность: Важным нововведением станет открытие программ по комплаенс-менеджменту.

Какие специальности остаются самыми популярными

По словам Кагановской, стабильно высоким спросом пользуются ІТ-специальности, психология, менеджмент, экономика, международные отношения, право и медицина.

"Эти факультеты традиционно имеют высокий конкурс, и это объясняется как качеством образования, так и очевидным спросом на эти профессии в Украине и мире", - отметила она.

Ректор добавила, что именно классические и одновременно практические специальности продолжают оставаться наиболее востребованными среди поступающих.

Какие новые тренды появились во время войны

В то же время университет видит и новые тенденции, которых еще несколько лет назад фактически не было.

"Есть и очень интересные изменения последних лет: появились направления, интерес к которым существенно вырос по сравнению с довоенным периодом или даже за последние 2-3 года. И это очень четко отражает трансформацию страны", - пояснила Кагановская.

Одним из таких направлений стали специальности, связанные с реабилитацией и восстановлением здоровья.

По словам ректора, сейчас университет лицензирует магистерскую программу по терапии и реабилитации.

"Это очень показательный пример того, как университет реагирует на потребности общества во время войны и в перспективе послевоенного восстановления", - отметила она.

Почему вырос интерес к комплаенс-менеджменту

Еще одним новым трендом стали управленческие и комплаенс-направления. В Каразинском университете планируют открыть образовательно-профессиональные программы по комплаенс-менеджменту на бакалаврском и магистерском уровнях.

"Это также ответ на запрос общества - на прозрачность, добропорядочность, эффективное управление бизнесом и государственными процессами в условиях восстановления", - пояснила Кагановская.

Как изменились потребности страны

Ректор подчеркнула, что сегодня структура спроса среди абитуриентов фактически отражает потребности страны во время войны. По ее словам, Украине все больше нужны специалисты в сферах медицины, психологии, инженерии, ИТ, управления и международного сотрудничества.

"Каразинский университет старается очень быстро и ответственно на это реагировать, чтобы образование не отставало от жизни, а опережало ее там, где это возможно", - подытожила Кагановская.