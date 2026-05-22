ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

"Есть очень интересные изменения". Назван топ популярных специальностей ХНУ имени Каразина

17:23 22.05.2026 Пт
3 мин
Некоторые специальности приобретают популярность в последние 2-3 года
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
"Есть очень интересные изменения". Назван топ популярных специальностей ХНУ имени Каразина Фото: Студенты в Украине (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина назвали специальности, которые уже много лет подряд остаются самыми популярными среди абитуриентов. В то же время в вузе фиксируют новые образовательные тренды, которые напрямую связаны с войной и будущим восстановлением страны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала ректор университета Татьяна Кагановская.

Читайте также: От 38 тысяч. Какие специальности в Каразинском университете самые дешевые и почему

Главное:

  • Неизменные лидеры: Самый высокий конкурс и стабильно высокий спрос среди абитуриентов ХНУ имени Каразина сохраняется на ІТ-специальности, право, психологию, менеджмент, экономику, международные отношения и медицину.
  • Тренды войны и восстановления: Структура спроса на профессии начала четко отражать текущие потребности государства.
  • Новые программы: Реагируя на запрос общества, университет сейчас лицензирует новую магистерскую программу по терапии и реабилитации.
  • Спрос на добропорядочность: Важным нововведением станет открытие программ по комплаенс-менеджменту.

Какие специальности остаются самыми популярными

По словам Кагановской, стабильно высоким спросом пользуются ІТ-специальности, психология, менеджмент, экономика, международные отношения, право и медицина.

"Эти факультеты традиционно имеют высокий конкурс, и это объясняется как качеством образования, так и очевидным спросом на эти профессии в Украине и мире", - отметила она.

Ректор добавила, что именно классические и одновременно практические специальности продолжают оставаться наиболее востребованными среди поступающих.

Какие новые тренды появились во время войны

В то же время университет видит и новые тенденции, которых еще несколько лет назад фактически не было.

"Есть и очень интересные изменения последних лет: появились направления, интерес к которым существенно вырос по сравнению с довоенным периодом или даже за последние 2-3 года. И это очень четко отражает трансформацию страны", - пояснила Кагановская.

Одним из таких направлений стали специальности, связанные с реабилитацией и восстановлением здоровья.

По словам ректора, сейчас университет лицензирует магистерскую программу по терапии и реабилитации.

"Это очень показательный пример того, как университет реагирует на потребности общества во время войны и в перспективе послевоенного восстановления", - отметила она.

Почему вырос интерес к комплаенс-менеджменту

Еще одним новым трендом стали управленческие и комплаенс-направления. В Каразинском университете планируют открыть образовательно-профессиональные программы по комплаенс-менеджменту на бакалаврском и магистерском уровнях.

"Это также ответ на запрос общества - на прозрачность, добропорядочность, эффективное управление бизнесом и государственными процессами в условиях восстановления", - пояснила Кагановская.

Как изменились потребности страны

Ректор подчеркнула, что сегодня структура спроса среди абитуриентов фактически отражает потребности страны во время войны. По ее словам, Украине все больше нужны специалисты в сферах медицины, психологии, инженерии, ИТ, управления и международного сотрудничества.

"Каразинский университет старается очень быстро и ответственно на это реагировать, чтобы образование не отставало от жизни, а опережало ее там, где это возможно", - подытожила Кагановская.

Напомним, ХНУ планирует с 1 сентября 2026 года частично вернуть очное обучение для студентов всех факультетов. Сейчас офлайн уже учатся студенты естественных специальностей, медики, физики и химики, которые проходят лабораторные и практические занятия.

РБК-Украина также рассказывало, что абитуриенты, которые будут поступать в прифронтовые университеты, смогут получить дополнительное преимущество при поступлении благодаря региональному коэффициенту 1,07.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Образование в Украине Вступительная кампания Вузы Харьков
Новости
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Аналитика
Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера