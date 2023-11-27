Є десятки секунд. Ігнат розкрив деталі роботи мобільних груп по збиттю "Шахедів"

В Україні збільшують кількість мобільних груп Збройних сил, які під час російських повітряних атак збивають цілі супротивника, і останнім часом знищують близько 40% "Шахедів". Для успішної поразки ворожих ударних безпілотників у бійців – менше хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі " Радіо Свобода ".

Полковник звернув увагу, що робота таких мобільних груп дозволяє силам і засобам ППО не витрачати на ворожі дрони зенітне кероване озброєння, яке є дуже цінним для Сил оборони - саме для боротьби з авіацією окупантів.

Так, розповів Ігнат, в українському війську постійно створюються нові підрозділи мобільних груп, які беруть участь у відбитті повітряних атак російських загарбників. При фіксації БПЛА противника командування відправляє мобільні групи для ураження та "веде" бійців за маршрутом.

"Радіус ураження "мобілки" - кілька кілометрів. Якщо ПЗРК - до 4 км, якщо це кулемет - 1-2 км ефективність", - сказав представник Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що від мобільності залежить результат, тож у такій роботі мобільних груп важливі:

автотранспорт (зокрема пікапи),

зенітки та великокаліберні кулемети,

"все інше, що допомагає досягати такого результату", зокрема, тепловізійне обладнання, пристрої нічного бачення, прожектори, лазерні указки.

Також спікер зазначив, що позитивний результат досягається завдяки досвіду військових мобільних груп у поєднанні з гаджетами та озброєнням. Річ у тім, що часу на збиття ворожих дронів мало - лише "десятки секунд".

"Мобільна група складається з кількох людей: це водій, оператор ПЗРК, стрілець великокаліберного кулемета", - сказав полковник.

Російські атаки дронів по Україні

Останнім часом російські загарбники збільшили під час своїх повітряних атак по території України застосування саме ударних дронів типу "Шахед".

Так, нагадаємо, що в ніч проти суботи, 25 листопада, війська РФ випустили 75 таких безпілотників по Україні. Силам протиповітряної оборони ЗСУ вдалося збити 74 з них. Додамо, що понад половину всіх дронів тоді "приземлили" на півночі України. Точну роботу продемонстрували мобільні гурти.

За словами спікера ПС ЗСУ Юрія Ігната, негода, яка останні кілька днів спостерігається в Україні, не є повною перешкодою для російських атак "Шахедами" та ракетами. Однак певні складнощі у ворога можуть виникати.

Також представник Повітряних сил розповів, що окупанти, ймовірно, почнуть набагато активніше застосовувати дрони для ударів по Україні, ніж ракети.