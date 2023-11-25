Окупанти випустили по Україні 75 дронів: майже всі були збиті

Російські загарбники цієї ночі, 25 листопада, випустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші сили протиповітряної оборони збили 71 безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Пуски дронів були з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ та району Курської області. Основний напрямок удару - Київ.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська. До відбиття атаки залучили зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Військові наголошують, що більшість дронів збили у Київській області. Також у Дніпропетровській області знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що на півночі України збили 55 "шахедів". З них 28 "приземлили" мобільні вогневі групи.

Фото: на півночі України збили 55 дронів (t.me/SerhiyNaiev)

За його словами, на Сумському напрямку знищено 7 ударних дронів, на Чернігівському - 4, а на Київському - 17.

Також відомо, що 5 дронів ліквідували у небі Дніпропетровської області, 2 - у Кіровоградській області, по одному - у Миколаївській та Черкаській областях.

Атака на Київ

У Києві та області повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

За даними мера столиці Віталія Кличка, через обстріл постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес. Також у центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина - знеструмлення повітряної лінії.

Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.