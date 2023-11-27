Есть десятки секунд. Игнат раскрыл детали работы мобильных групп по сбитию "Шахедов"

В Украине увеличивают количество мобильных групп Вооруженных сил, которые во время российских воздушных атак сбивают цели противника, и в последнее время уничтожают около 40% "Шахедов". Для успешного поражения вражеских ударных беспилотников у бойцов - меньше минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире " Радио Свобода ".

Полковник обратил внимание, что работа таких мобильных групп позволяет силам и средствам ПВО не тратить на вражеские дроны зенитное управляемое вооружение, которое очень ценное для Сил обороны - именно для борьбы с авиацией оккупантов.

Так, рассказал Игнат, в украинском войска постоянно создаются новые подразделения мобильных групп, которые участвуют в отражении воздушных атак российских захватчиков. При фиксации БПЛА противника командование отправляет мобильные группы для поражения и "ведет" бойцов по маршруту.

"Радиус поражения "мобилки" - несколько километров. Если ПЗРК - до 4-х км, если это пулемет - 1-2 км эффективность", - сказал представитель Воздушных сил.

Игнат подчеркнул, что от мобильности зависит результат, поэтому в такой работе мобильных групп важны:

автотранспорт (в частности пикапы),

зенитки и крупнокалиберные пулеметы,

"все остальное, что помогает достигать такого результата", в частности тепловизионное оборудование, устройства ночного видения, прожекторы, лазерные указки.

Также спикер отметил, что положительный результат достигается благодаря опыту военных мобильных групп в сочетании с гаджетами и вооружением. Дело в том, что времени на сбивание вражеских дронов мало - всего "десятки секунд".

"Мобильная группа состоит из нескольких человек: это водитель, оператор ПЗРК, стрелок крупнокалиберного пулемета", - сказал полковник.

Российские атаки дронов по Украине

В последнее время российские захватчики увеличили во время своих воздушных атак по территории Украины применение именно ударных дронов типа "Шахед".

Так, напомним, что в ночь на субботу, 25 ноября, войска РФ выпустили 75 таких беспилотников по Украине. Силам противовоздушной обороны ВСУ удалось сбить 74 из них. Добавим, что более половины всех дронов тогда "приземлили" на севере Украины. Точную работу продемонстрировали мобильные группы.

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, непогода, которые последние несколько дней наблюдается в Украине, не является полным препятствием для российских атак "Шахедами" и ракетами. Однако определенные сложности у врага возникать могут.

Также представитель Воздушных сил рассказал, что оккупанты, вероятно, начнут намного более активно применять дроны для ударов по Украине, чем ракеты.