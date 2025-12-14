"Є багато технічних причин": Зеленський ще не вирішив, хто замінить Єрмака

Відставка Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За інформацією джерел РБК-Україна, слідчі дії були пов’язані з операцією "Мідас" з викриття масштабної корупції в енергетиці, про яку НАБУ оголосило в листопаді 2025 року.

Деякі українські ЗМІ та політики публічно пов'язують Єрмака із так званими "плівками Міндіча", де фігурує персонаж із псевдонімом "Алі-Баба", який дає вказівки правоохоронним органам.

Після обшуків того ж дня Єрмак написав заяву про відставку, а президент Володимир Зеленський її підписав.

За даними джерел РБК-Україна, на наступний день після звільнення Єрмак відвідував Банкову, щоб поговорити із президентом України.

Додамо, що нещодавно Зеленський назвав кандидатів на посаду голови ОП. Серед них - міністри Денис Шмигаль і Михайло Федоров, керівник ГУР МО Кирило Буданов, заступник керівника ОП Павло Паліса та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Також глава держави раніше заявляв, що легше ліквідувати Офіс президента України, ніж призначати його нового керівника.