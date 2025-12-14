"Есть много технических причин": Зеленский еще не решил, кто заменит Ермака

"Есть много вопросов снова об Офисе президента и, возможно, нового руководителя. Также есть вопрос, что кто-то поддержал эту идею, кто-то отказался. Следующее, еще раз подчеркиваю, я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете. Все они готовы подставить плечо, никто не отказывался", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все кандидаты готовы возглавить Офис президента.

"Говорил и не буду повторять, есть много технических вопросов по этому поводу, поэтому я еще сам не решил, кто возглавит Офис президента", - добавил глава государства.