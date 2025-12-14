"Есть много технических причин": Зеленский еще не решил, кто заменит Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, кто возглавит Офис президента вместо Андрея Ермака. На это есть много технических причин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с медиа.
"Есть много вопросов снова об Офисе президента и, возможно, нового руководителя. Также есть вопрос, что кто-то поддержал эту идею, кто-то отказался. Следующее, еще раз подчеркиваю, я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете. Все они готовы подставить плечо, никто не отказывался", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что все кандидаты готовы возглавить Офис президента.
"Говорил и не буду повторять, есть много технических вопросов по этому поводу, поэтому я еще сам не решил, кто возглавит Офис президента", - добавил глава государства.
Напомним, 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака.
По информации источников РБК-Украина, следственные действия были связаны с операцией "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в энергетике, о которой НАБУ объявило в ноябре 2025 года.
Некоторые украинские СМИ и политики публично связывают Ермака с так называемыми "пленками Миндича", где фигурирует персонаж с псевдонимом "Али-Баба", который дает указания правоохранительным органам.
После обысков в тот же день Ермак написал заявление об отставке, а президент Владимир Зеленский его подписал.
По данным источников РБК-Украина, на следующий день после увольнения Ермак посещал Банковую, чтобы поговорить с президентом Украины.
Добавим, что недавно Зеленский назвал кандидатов на должность главы ОП. Среди них - министры Денис Шмыгаль и Михаил Федоров, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Также глава государства ранее заявлял, что легче ликвидировать Офис президента Украины, чем назначать его нового руководителя.