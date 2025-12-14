RU

"Есть много технических причин": Зеленский еще не решил, кто заменит Ермака

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, кто возглавит Офис президента вместо Андрея Ермака. На это есть много технических причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с медиа.

"Есть много вопросов снова об Офисе президента и, возможно, нового руководителя. Также есть вопрос, что кто-то поддержал эту идею, кто-то отказался. Следующее, еще раз подчеркиваю, я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете. Все они готовы подставить плечо, никто не отказывался", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все кандидаты готовы возглавить Офис президента.

"Говорил и не буду повторять, есть много технических вопросов по этому поводу, поэтому я еще сам не решил, кто возглавит Офис президента", - добавил глава государства.

 

Отставка Ермака

Напомним, 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака.

По информации источников РБК-Украина, следственные действия были связаны с операцией "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в энергетике, о которой НАБУ объявило в ноябре 2025 года.

Некоторые украинские СМИ и политики публично связывают Ермака с так называемыми "пленками Миндича", где фигурирует персонаж с псевдонимом "Али-Баба", который дает указания правоохранительным органам.

После обысков в тот же день Ермак написал заявление об отставке, а президент Владимир Зеленский его подписал.

По данным источников РБК-Украина, на следующий день после увольнения Ермак посещал Банковую, чтобы поговорить с президентом Украины.

Добавим, что недавно Зеленский назвал кандидатов на должность главы ОП. Среди них - министры Денис Шмыгаль и Михаил Федоров, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Также глава государства ранее заявлял, что легче ликвидировать Офис президента Украины, чем назначать его нового руководителя.

