"Є багато друзів": Єрмак розповів, чи сплатить заставу і чи подаватиме апеляцію

"Мені нема чого приховувати"

Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС). За його словами, він готовий іти до СІЗО і планує взяти з собою "саме необхідне".

"Мені нема чого приховувати... Все, що відбувалося навколо процесу, було під тиском, який тривав кілька місяців", - заявив він.

Усі обвинувачення Єрмак заперечує.

ВАКС визначив заставу в розмірі 140 мільйонів гривень як альтернативу триманню під вартою. Єрмак сказав, що таких грошей у нього немає.

Водночас він зазначив, що має "багато друзів", і спробує зібрати суму - якщо буде така можливість.

Також екскерівник ОП повідомив, що подаватиме апеляцію. За його словами, він і надалі боротиметься та не вважає справу закритою.