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Дзюдоїст з України Яків Хаммо успішно стартував на турнірі і вийшов до чвертьфіналу Олімпіади-2020, де зустрінеться з японцем

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Токіо, П'ятниця 30 липня 2021 06:59
Дзюдоїст з України Яків Хаммо успішно стартував на турнірі і вийшов до чвертьфіналу Олімпіади-2020, де зустрінеться з японцем Фото: Яків Хаммо (Getty Images / Global Images Ukraine)
Автор: РБК-Україна

Дзюдоїст з України Яків Хаммо успішно стартував на турнірі і вийшов до чвертьфіналу Олімпіади-2020.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

27-річний спортсмен здобув перемогу над румуном Владутом Симонеску в 1/8 фіналу.

Український спортсмен активно розпочав поєдинок. Вже через 20 секунд Хаммо провів хороший кидок. Далі протягом всієї сутички українець контролював свого суперника і не дав йому заробити очки. У підсумку Хаммо переміг і вийшов у чвертьфінал, де зустрінеться з японцем Хісайоші Харасавою.

Нагадаємо, що Українська Олімпійська медалістка Олена Костевич не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби.

Також український легкоатлет Андрій Проценко не зміг пробитися у фінал.

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