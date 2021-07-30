Украинская олимпийская медалистка Елена Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе
Украинская олимпийская медалистка Елена Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе. До этого она получила бронзовую медаль Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ.
Елена Костевич вошла в тройку самых титулованных спортсменов Украины на Олимпиадах. Она делит второе место с еще двумя спортсменками: Инной Осипенко-Радомской (гребля) и саблисткой Ольгой Харлан, которая на этой Олимпиаде остановилась уже в стартовом раунде.
Украинка Елена Костевич стала четырехкратной медалисткой Олимпийских игр. На соревнованиях в Токио 36-летняя спортсменка в паре с Олегом Омельчуком выиграла "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м).
Для Костевич это четвертая олимпийская медаль в карьере. Ранее она выигрывала "золото" в Афинах в 2004 году (пистолет, 10 метров) и две "бронзы" в Лондоне в 2012 году (пистолет, 10 и 25 метров). Олимпиада в Токио для Костевич уже пятая.
Абсолютная рекорсменка Украины по количеству наград на Олимпиадах - пловчиха Яна Клочкова. На ее счету пять медалей.