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Украинская олимпийская медалистка Елена Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе

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Токио, Пятница 30 июля 2021 05:56
Украинская олимпийская медалистка Елена Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе Фото: Елена Костевич (X-Sport)
Автор: РБК-Украина

Украинская олимпийская медалистка Елена Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе. До этого она получила бронзовую медаль Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ.

Елена Костевич вошла в тройку самых титулованных спортсменов Украины на Олимпиадах. Она делит второе место с еще двумя спортсменками: Инной Осипенко-Радомской (гребля) и саблисткой Ольгой Харлан, которая на этой Олимпиаде остановилась уже в стартовом раунде.

Украинка Елена Костевич стала четырехкратной медалисткой Олимпийских игр. На соревнованиях в Токио 36-летняя спортсменка в паре с Олегом Омельчуком выиграла "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м).

Для Костевич это четвертая олимпийская медаль в карьере. Ранее она выигрывала "золото" в Афинах в 2004 году (пистолет, 10 метров) и две "бронзы" в Лондоне в 2012 году (пистолет, 10 и 25 метров). Олимпиада в Токио для Костевич уже пятая.

Абсолютная рекорсменка Украины по количеству наград на Олимпиадах - пловчиха Яна Клочкова. На ее счету пять медалей.

Напомним, что пара стрелков Омельчук-Костевич завоевали третью олимпийскую бронзу.

Также пловец Романчук на Олимпиаде-2020 установил рекорд и еще с одним украинцем пробился в финал.

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