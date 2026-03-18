Дзвонили з погрозами угорцям: СБУ з'ясувала, як РФ намагалася розсварити Київ та Будапешт
Служба безпеки України викрила нову інформаційно-психологічну спецоперацію спецслужб РФ. Вона спрямована на посилення напруги між Києвом та Будапештом та дестабілізації ситуації на Закарпатті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
Росіяни використовують для проведення ІПСО технологію підміни номера через IP-телефонію. Вони телефонують представникам угорської національної спільноти з погрозами з нібито українських номерів.
"Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками "націонал-патріотичних формувань" та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо", - йдеться у заяві.
Зазначається, що телефонні дзвінки здійснювалися з території країни-агресорки. Наразі СБУ працює над блокуванням ІПСО окупантів.
Нагадаємо, в ЄС розпочалася масштабна дезінформаційна кампанія країни-агресорки, мета якої - дискредитувати Україну через фейкові звинувачення в "енергетичному тероризмі".
Зокрема, російські ресурси поширюють маніпулятивні твердження, нібито Київ планує зупинити постачання енергоносіїв до ЄС.
Фейкові заяви РФ про "захоплення"
Нагадаємо, раніше росіяни заявили про нібито захоплення Глушківки у Харківській області. У Силах оборони спростували цю інформацію.
Крім того, російські пропагандистські ресурси поширили фейк про нібито захоплення селища Тернувате Запорізької області - це теж виявилося брехнею.
Зазначимо, 25 лютого окупанти заявили, що нібито захопили село Різдвянка у Запорізькій області. Однак ця інформація не відповідає дійсності, населений пункт під контролем ЗСУ та перебуває в глибині української оборони.