Дзвонили з погрозами угорцям: СБУ з'ясувала, як РФ намагалася розсварити Київ та Будапешт

13:28 18.03.2026 Ср
2 хв
СБУ розкрила нову спецоперацію РФ на Закарпатті
aimg Валерій Ульяненко
Дзвонили з погрозами угорцям: СБУ з'ясувала, як РФ намагалася розсварити Київ та Будапешт Фото: СБУ викрила чергову ІПСО окупантів (facebook com SecurSerUkraine)

Служба безпеки України викрила нову інформаційно-психологічну спецоперацію спецслужб РФ. Вона спрямована на посилення напруги між Києвом та Будапештом та дестабілізації ситуації на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Читайте також: "Нарвська республіка" в країні НАТО? Як Росія готує "донецький сценарій" для Естонії

Росіяни використовують для проведення ІПСО технологію підміни номера через IP-телефонію. Вони телефонують представникам угорської національної спільноти з погрозами з нібито українських номерів.

"Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками "націонал-патріотичних формувань" та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо", - йдеться у заяві.

Зазначається, що телефонні дзвінки здійснювалися з території країни-агресорки. Наразі СБУ працює над блокуванням ІПСО окупантів.

Нагадаємо, в ЄС розпочалася масштабна дезінформаційна кампанія країни-агресорки, мета якої - дискредитувати Україну через фейкові звинувачення в "енергетичному тероризмі".

Зокрема, російські ресурси поширюють маніпулятивні твердження, нібито Київ планує зупинити постачання енергоносіїв до ЄС.

Фейкові заяви РФ про "захоплення"

Нагадаємо, раніше росіяни заявили про нібито захоплення Глушківки у Харківській області. У Силах оборони спростували цю інформацію.

Крім того, російські пропагандистські ресурси поширили фейк про нібито захоплення селища Тернувате Запорізької області - це теж виявилося брехнею.

Зазначимо, 25 лютого окупанти заявили, що нібито захопили село Різдвянка у Запорізькій області. Однак ця інформація не відповідає дійсності, населений пункт під контролем ЗСУ та перебуває в глибині української оборони.

Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
