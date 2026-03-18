Звонили с угрозами венграм: СБУ выяснила, как РФ пыталась рассорить Киев и Будапешт

Служба безопасности Украины разоблачила новую информационно-психологическую спецоперацию спецслужб РФ. Она направлена на усиление напряжения между Киевом и Будапештом и дестабилизации ситуации на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ .

Россияне используют для проведения ИПСО технологию подмены номера через IP-телефонию. Они звонят представителям венгерского национального сообщества с угрозами с якобы украинских номеров.

"Во время разговоров неизвестные лица, представляясь якобы участниками "национал-патриотических формирований" и даже сотрудниками правоохранительных органов нашего государства, требовали от представителей общины покинуть территорию Украины, угрожали физической расправой и т.д.", - говорится в заявлении.

Отмечается, что телефонные звонки осуществлялись с территории страны-агрессора. Сейчас СБУ работает над блокировкой ИПСО оккупантов.

