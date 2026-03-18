ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Звонили с угрозами венграм: СБУ выяснила, как РФ пыталась рассорить Киев и Будапешт

13:28 18.03.2026 Ср
2 мин
СБУ раскрыла новую спецоперацию РФ на Закарпатье
aimg Валерий Ульяненко
Фото: СБУ разоблачила очередную ИПСО окупантов (facebook com SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины разоблачила новую информационно-психологическую спецоперацию спецслужб РФ. Она направлена на усиление напряжения между Киевом и Будапештом и дестабилизации ситуации на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Читайте также: "Нарвская республика" в стране НАТО? Как Россия готовит "донецкий сценарий" для Эстонии

Россияне используют для проведения ИПСО технологию подмены номера через IP-телефонию. Они звонят представителям венгерского национального сообщества с угрозами с якобы украинских номеров.

"Во время разговоров неизвестные лица, представляясь якобы участниками "национал-патриотических формирований" и даже сотрудниками правоохранительных органов нашего государства, требовали от представителей общины покинуть территорию Украины, угрожали физической расправой и т.д.", - говорится в заявлении.

Отмечается, что телефонные звонки осуществлялись с территории страны-агрессора. Сейчас СБУ работает над блокировкой ИПСО оккупантов.

Напомним, в ЕС началась масштабная дезинформационная кампания страны-агрессора, цель которой - дискредитировать Украину через фейковые обвинения в "энергетическом терроризме".

В частности, российские ресурсы распространяют манипулятивные утверждения, якобы Киев планирует остановить поставки энергоносителей в ЕС.

Фейковые заявления РФ о "захвате"

Напомним, ранее россияне заявили о якобы захвате Глушковки в Харьковской области. В Силах обороны опровергли эту информацию.

Кроме того, российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о якобы захвате поселка Терноватое Запорожской области - это тоже оказалось ложью.

Отметим, 25 февраля оккупанты заявили, что якобы захватили село Рождественка в Запорожской области. Однако эта информация не соответствует действительности, населенный пункт под контролем ВСУ и находится в глубине украинской обороны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Российская Федерация Украина Венгрия Закарпатская область ІПСО
Новости
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО