Джулиани рассказал, когда будет давать показания в Конгрессе по Украине

Фото: Руди Джулиани (GettyImages)

Адвокат Трампа хочет сначала посоветоваться со своим клиентом

Личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани сказал, что на следующей неделе решит, принять ли приглашение сенатора Линдси Грэма давать показания перед Конгрессом относительно Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Это решение я должен принять со своим клиентом (Дональдом Трампом – ред.) в течение следующей недели или около того", - сказал Джулиани.

Его комментарий прозвучал на следующий день после того, как Грэм объявил о планах пригласить бывшего мэра Нью-Йорка для дачи показаний в Судебном комитете Сената.

Сенатор ранее указывал, что хотел бы выяснить "все, что происходит в Украине", но не думал, что Сенату придется проводить расследование.

"Учитывая поведение Палаты представителей, настало время, чтобы Сенат поинтересовался коррупцией и другими нарушениями, связанными с Украиной", - сказал Грэм в серии твитов.

Напомним, в Белом доме официально заявили об отказе сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Ранее в Демократической партии США заявили, что хотят, чтобы личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани под присягой дал показания в Сенате относительно обвинений в коррупции.

РБК-Украина писало, что демократы Палаты представителей Конгресса США запросили у Пентагона и администрации Белого дома документы, связанные с выделением военной помощи Украине. Соответствующий порядок в понедельник, 7 октября, направили члены Палаты представителей в рамках расследования об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Во время выступления на слушаниях в Конгрессе относительно расследования импичмента Трампа, Курт Волкер признался, что советовал адвокату Трампа Руди Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников в расследования относительно Байдена.

Ранее адвокат Джулиани заявил, что не видел заявление посланцев Дональда Трампа в Украине, которое касалось расследования по делу Burisma, в котором фигурировал Хантер Байден.