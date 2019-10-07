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Пентагон и Белый дом обязали представить документы о военной помощи Украине

Новости » Политика    07.10.2019 - 20:17
Пентагон и Белый дом обязали представить документы о военной помощи Украине
Иллюстративное фото (educationusa.state.gov)

Документы требуют предоставить до 15 октября

Демократы Палаты представителей Конгресса США запросили у Пентагона и администрации Белого дома документы, связанные с выделением военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что соответствующую повестку в понедельник, 7 октября, направили члены Палаты представителей в рамках расследования об импичменте президенту США Дональду Трампу. В частности, были запрошены документы, связанные с решением президента США Дональда Трампа заблокировать выделение военной помощи Украине.

Документы должны быть предоставлены до 15 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Демократы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов запросили у администрации Белого дома документы, связанные с телефонным разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 25 июля.

Также РБК-Украина писало, что по словам главы украинского МИД Вадима Пристайко, Украине не выгодно быть втянутой во внутреннюю политику США накануне президентских выборов. По его словам, любые расследование должны вестись без вмешательства правительства.

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