Демократы призвали Джулиани свидетельствовать по коррупции в Украине под присягой

Фото: Руди Джулиани (GettyImages)

Кроме Джулиани, перед Сенатом призывают свидетельствовать также министра юстиции США

В Демократической партии США заявили, что хотят, чтобы личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани под присягой дал показания в Сенате относительно обвинений в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Ранее председатель правового комитета Сената США республиканец Линдси Грэм пригласил личного адвоката президента Соединенных штатов Дональда Трампа Руди Джулиани дать показания в Сенате относительно обвинений в коррупции.

В ответ на приглашение Грэма Джулиани заявил, что "любит Грэма", но он является юристом и ему приходится "иметь дело с привилегиями".

Приглашение Джулиани свидетельствовать в Сенате поздравили влиятельные законодатели-демократы. Один из проводник критиков Трампа Чарльз Шумер заявил, что Джулиани должно свидетельствовать под присягой. Сенатор Ричард Блументаль отмечает, что кроме Джулиани перед Сенаторам должны свидетельствовать также министр юстиции США и другие представители администрации Трампа. По мнению этого сенатора-демократа, законодатели должны "привлечь их к ответственности за ущерб верховенству права".

Отмечается, что сам личный адвокат Трампа пытается привлечь внимание американских СМИ и общественности к якобы нарушениям со стороны экс-вице-президента США Джо Байдена во время пребывания на государственных должностях.

РБК-Украина писало, что во время выступления на слушаниях в Конгрессе относительно расследования импичмента Трампа, Курт Волкер признался, что советовал адвокату Трампа Руди Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников в расследования относительно Байдена.

Ранее адвокат Джулиани заявил, что не видел заявление посланцев Дональда Трампа в Украине, которое касалось расследования по делу Burisma, в котором фигурировал Хантер Байден.