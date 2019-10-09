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Белый дом официально отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампу

Новости » Политика    09.10.2019 - 02:33
Белый дом официально отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампу
Иллюстративное фото (wikimedia.org MattWade)

Заявление обнародовали после запрета свидетелю свидетельствовать в этом деле

В Белом доме официально заявили об отказе сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что лидеры демократической партии направили в Белый дом письмо после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в Европейском союзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампу.

В администрации американского президента письмо назвали "безосновательным" и "конституционно недействительным"и отклонили его.

Ранее сообщалось, что в Демократической партии США заявили, что хотят, чтобы личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани под присягой дал показания в Сенате относительно обвинений в коррупции.

РБК-Украина писало, что демократы Палаты представителей Конгресса США запросили у Пентагона и администрации Белого дома документы, связанные с выделением военной помощи Украине. Соответствующий порядок в понедельник, 7 октября, направили члены Палаты представителей в рамках расследования об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Большинство американцев поддерживают импичмент Трампа
Новости Украины импичментДональд Трамп
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