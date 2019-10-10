Джуліані розповів, коли свідчитиме в Конгресі щодо України

Фото: Руді Джуліані (GettyImages)

Адвокат Трампа хоче спочатку порадитися зі своїм клієнтом

Особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані сказав, що наступного тижня вирішить, чи прийняти запрошення сенатора Ліндсі Грема давати свідчення перед Конгресом щодо України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Це рішення я повинен прийняти зі своїм клієнтом (Дональдом Трампом. - Ред.) протягом наступного тижня або близько того", - сказав Джуліані.

Його коментар прозвучав наступного дня після того, як Грем оголосив про плани запросити колишнього мера Нью-Йорка для дачі свідчень у Судовому комітеті Сенату.

Сенатор раніше вказував, що хотів би з'ясувати "все, що відбувається в Україні", але не думав, що Сенату доведеться проводити розслідування.

"Враховуючи поведінку Палати представників, настав час, щоб Сенат поцікавився корупцією та іншими порушеннями, пов'язаними з Україною", - сказав Грем у низці твітів.

Нагадаємо, у Білому домі офіційно заявили про відмову співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Раніше у Демократичній партії США заявили, що хочуть, щоб особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані під присягою дав свідчення у Сенаті щодо звинувачень у корупції.

РБК-Україна писало, що демократи Палати представників Конгресу США запросили у Пентагону і адміністрації Білого дому документи, пов'язані з виділенням військової допомоги Україні. Відповідний порядок у понеділок, 7 жовтня, направили члени Палати представників в рамках розслідування про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Під час виступу на слуханнях у Конгресі щодо розслідування імпічменту Трампа, Курт Волкер зізнався, що радив адвокатові Трампа Руді Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел в розслідуванні щодо Байдена.

Раніше адвокат Джуліані заявив, що не бачив заяву посланців Дональда Трампа в Україні, яка стосувалася розслідування по справі Burisma, в якій фігурував Хантер Байден.