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Волкер предостерегал Джулиани от чрезмерного доверия украинским источникам по делу Байдена, - WP

Новости » Политика    04.10.2019 - 01:40
Волкер предостерегал Джулиани от чрезмерного доверия украинским источникам по делу Байдена, - WP
Фото: Курт Волкер (УНИАН)

Волкер дал показания в Конгрессе в рамках расследования импичмента Трампа

Курт Волкер, ранее занимавший должность спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, советовал адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников в расследовании относительно Байденов. Об этом пишет газета The Washington Post.

В ходе показаний в Палате представителей Конгресса США Волкер заявил, что к информации о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене и его сыне Хантере нужно относиться с сомнением.

"Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани от получения не вызывающей доверие информации от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына в Украине. Волкер призывал адвоката Трампа быть осторожнее с источниками, включая бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина", - рассказали газете два источника, присутствующих на заседании в Конгрессе.

Кроме того, по данным источников, Волкер и другие сотрудники Госдепартамента рекомендовали украинским политикам избегать американских коллег, иначе, в случае обвинений во вмешательстве, это навредит Украине в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал частную переписку с экс-представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Согласно переписке, Волкер обращался к Джулиани с вопросом, готов ли тот поговорить с Ермаком. В переписке Волкер попросил адвоката Трампа сообщить, когда тот будет в Мадриде.

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Новости Украины импичментКурт Волкер
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