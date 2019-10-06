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Джулиани заявил, что не видел заявление для Зеленского по делу Burisma

Новости » В мире    06.10.2019 - 10:39
Джулиани заявил, что не видел заявление для Зеленского по делу Burisma
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Адвокат Дональда Трампа отрицает сильное вовлечение относительно заявления для Зеленского

Адвокат президента Соединенных Штатов Америки Руди Джулиани заявил, что не видел заявление посланников Дональда Трампа в Украине, которое касалось расследования по делу Burisma, в котором фигурировал Хантер Байден. Об этом сообщает Reuters.

По словам Джулиани, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер сами пришли к нему по поводу предлагаемого заявления о коррупции и попросили совета о том, что в нем должно быть.

"У них была идея заявления, и они спросили мой совет по этому поводу, вот и все. Я был так мало вовлечен в это, что даже никогда не видел заявления", - заявил Джулиани.

Это заявление было одним из шагов, которые потребовались Украине, чтобы обеспечить президенту Украины Владимиру Зеленскому встречу с Трампом в Вашингтоне, согласно данным, представленным комитетом Палаты представителей США, возглавляющим расследование по импичменту Трампа.

Ранее сообщалось, что во время выступления на слушаниях в Конгрессе относительно расследования импичмента Трампа, Курт Волкер признался, что советовал адвокату Трампа Руди Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников в расследовании относительно Байдена.

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