У Джонсона отреагировали на удары по Яворову: не помешает предоставлять оружие

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отреагировали на удары по базе в Яворове Львовской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бориса Джонсона.
Как сообщает пресс-секретарь премьер-министра Великобритании, российские удары по украинской базе вблизи польской границы вызывают глубокую обеспокоенность.
Однако это не помешает Великобритании продолжать предоставлять Украине оборонительное оружие.
Напомним, Россия выпустила по полигону в Яворове во Львовской области 30 ракет. Сообщается, что в результате удара погибло 35 человек, еще более 130 человек – были ранены.
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Напомним, ранее мы писали о том, что советник Байдена назвал авиаудар по Яворову "разочарованием" Путина.
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