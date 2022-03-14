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У Джонсона отреагировали на удары по Яворову: не помешает предоставлять оружие

Автор: Анна Шиканова

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отреагировали на удары по базе в Яворове Львовской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бориса Джонсона.

Как сообщает пресс-секретарь премьер-министра Великобритании, российские удары по украинской базе вблизи польской границы вызывают глубокую обеспокоенность.

Однако это не помешает Великобритании продолжать предоставлять Украине оборонительное оружие.

Напомним, Россия выпустила по полигону в Яворове во Львовской области 30 ракет. Сообщается, что в результате удара погибло 35 человек, еще более 130 человек – были ранены.

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Напомним, ранее мы писали о том, что советник Байдена назвал авиаудар по Яворову "разочарованием" Путина.

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ВеликобританияБорис Джонсон