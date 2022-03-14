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У Джонсона відреагували на удари по Яворову: не завадить надавати зброю

Автор: Анна Шиканова

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона відреагували на удари по базі в Яворові Львівської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бориса Джонсона.

Як повідомляє прессекретар прем'єр-міністра Великобританії, Російські удари по українській базі поблизу польського кордону викликають глибоку стурбованість.

Однак це не завадить Великій Британії продовжувати надавати Україні оборонну зброю.

Нагадавши, Росія випустила по полігону в Яворові у Львівській області 30 ракет. Повідомляється, що в результаті удару загинуло 35 осіб, ще понад 130 осіб – були поранені.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що радник Байдена назвав авіаудар по Яворову "розчаруванням" Путіна.

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ВеликобританіяБорис Джонсон