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Советник Байдена назвал авиаудар по Яворову "разочарованием" Путина

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Вашингтон, Воскресенье 13 марта 2022 17:26
Советник Байдена назвал авиаудар по Яворову "разочарованием" Путина Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что авиаудары российских войск по Яворовскому полигону во Львовской области являются признаком разочарования президента РФ Владимира Путина ходом военных действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Путин разочарован тем, что его силы не достигают того прогресса, который, как он думал, они могли бы достичь против крупных городов, включая Киев, что он расширяет число целей, что он огрызается и что он пытается нанести ущерб в каждой части страны": - заявил Салливан.

Напомним, в результате ракетного обстрела Яворовского полигона и Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли не менее 35 человек.

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