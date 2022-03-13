Число погибших при обстреле Яворовского полигона достигло 35

В результате ракетного обстрела Яворовского полигона и Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли не менее 35 человек. Еще 134 с разной степенью ранений находятся в госпитале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

По его словам, на 12:00 почти все пожары на территории потушены, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.

"Должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому следите исключительно за официальными сообщениями", - добавил Козицкий.