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Число погибших при обстреле Яворовского полигона достигло 35

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Львовская область, Воскресенье 13 марта 2022 12:41
Число погибших при обстреле Яворовского полигона достигло 35 Фото: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий (t me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Сергей Новиков

В результате ракетного обстрела Яворовского полигона и Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли не менее 35 человек. Еще 134 с разной степенью ранений находятся в госпитале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

По его словам, на 12:00 почти все пожары на территории потушены, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.

"Должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому следите исключительно за официальными сообщениями", - добавил Козицкий.

Напомним, ранее стало известно, что в результате российского удара по Николаеву погибли 9 человек.

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