ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джонсон заявив, що Brexit відбудеться без жодних "якщо" та референдуму

Новини » В світі     13.12.2019 - 17:35
Джонсон заявив, що Brexit відбудеться без жодних "якщо" та референдуму

Раніше партія Джонсона перемогла на парламентських виборах в Британії

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії Борис Джонсон сказав, що після перемоги на виборах зможе здійснити вихід країни з ЄС (Brexit) без "якщо", "але" і референдуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, політики втратили останні три з половиною роки на суперечки з Brexit, але ці вибори показали, що "реалізувати Brexit зараз є незаперечним, непереборним рішенням британського народу".

"Я покладу край всім цим нісенітниця, ми зробимо Brexit термін до 31 січня. Ніяких якщо, ніяких але, ніяких можливо", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше Еворосоюз доручила Єврокомісії уявити мандат на переговори з Британією. ЄС готовий розпочати переговори з Великобританією відразу ж після схвалення Brexit британським парламентом

Також Євросоюз очікує швидкого голосування в британському парламенті про вихід країни зі складу ЄС. За словами президента Європейської Ради Шарля Мішеля, Євросоюз готовий до наступного етапу відносин з Британією.

РБК-Україна писало, що 12 грудня в Великобританії пройшли парламентські вибори. За даними екзит-полів, перемогу здобула Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті.

У ЄС очікують швидкого голосування Великобританії по угоді про Brexit Джонсон: уряд отримав мандат на виконання Brexit
Новини України BrexitБорис Джонсон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся