Украина и Грузия создадут стратегический Совет

Фото: Владимир Зеленский и Георгий Гахария (gov.ge)

Деятельность стратегического Совета будет охватывать 4 направления

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария подписал договор о создании стратегического Совета высокого уровня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

Так, договор о создании стратегического Совета был подписан в Киеве сегодня, 13 декабря, в рамках официального визита грузинского премьера в Украину. Предполагается, что деятельность Совета будет включать в себя 4 основных направления.

"Деятельность стратегического Совета будет охватывать четыре основных направления - политическое, торгово-экономическое, военное и культурно-гуманитарное. Группами, созданными по каждому направлению, будут руководить соответствующие министры, что обеспечит ведение всеобъемлющего двустороннего диалога", - рассказали в правительстве Грузии.

Зеленский и Гахария отметили, что подписание подобных соглашений еще раз подчеркивает готовность Украины и Грузии подняться на более высокий уровень отношений.

Напомним, накануне Гахария встретился со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. Стороны обсудили вопросы дальнейшей активизации сотрудничества между странами. Также Разумков поддержал предложение Гахария по укреплению контактов и обмена опытом в вопросах проведения реформ.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили отложила официальный визит в Украину. Визит президента Грузии в Киев был отложен на следующий год по просьбе украинской стороны.