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Джонсон уволил своего ближайшего союзника. За ним последовали новые отставки

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Лондон, Четверг 07 июля 2022 04:35
Джонсон уволил своего ближайшего союзника. За ним последовали новые отставки Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Британский премьер Борис Джонсон уволил министра жилищного строительства Майкла Гоува, который являлся его ближайшим соратником в Консервативной партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Министр стал первым чиновником, которого Джонсон уволил сам на фоне ряда отставок членов его кабинета.

Отметим, что Гоув поддерживал выход Великобритании из ЕС и на этом фоне сблизился с Джонсоном. В 2019 году он был одним из претендентов на пост лидера Консервативной партии после отставки Терезы Мэй, но позже снял свою кандидатуру в пользу Джонсона.

Общее количество отставок из правительства действующего британского премьера, по подсчетам Sky News, составляет более 40 человек.

После увольнения Гоува об отставке заявил глава Минздрава и несколько помощников в правительственном аппарате.

После встречи Джонсона с членами правительства, где он категорически отрицал возможность добровольной отставки, количество увольнений, как ожидается, может возрасти.

Напомним, ранее депутат-консерватор Роджер Гейл заявлял, что в Британии могут изменить процедуру объявления вотума недоверия из-за недовольства премьером Борисом Джонсоном в правительстве.

Также мы писали, что в среду, 6 июля, еще шесть британских министров подали в отставку из-за проблем внутри правительства.

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