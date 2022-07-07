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Джонсон звільнив свого найближчого союзника. За ним пішли нові відставки

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Лондон, Четвер 07 липня 2022 04:35
Джонсон звільнив свого найближчого союзника. За ним пішли нові відставки Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Британський прем'єр Борис Джонсон звільнив міністра житлового будівництва Майкла Гоува, який був його найближчим соратником в Консервативній партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Міністр став першим чиновником, якого Джонсон звільнив сам на тлі низки відставок членів його кабінету.

Відзначимо, що Гоув підтримував вихід Великобританії з ЄС і на цьому тлі зблизився з Джонсоном. У 2019 році він був одним з претендентів на пост лідера Консервативної партії після відставки Терези Мей, але пізніше зняв свою кандидатуру на користь Джонсона.

Загальна кількість відставок з уряду чинного британського прем'єра, за підрахунками Sky News, становить понад 40 осіб.

Після звільнення Гоува про відставку заявив глава МОЗ і кілька помічників в урядовому апараті.

Після зустрічі Джонсона з членами уряду, де він категорично заперечував можливість добровільної відставки, кількість звільнень, як очікується, може зрости.

Нагадаємо, раніше депутат-консерватор Роджер Гейл заявляв, що в Британії можуть змінити процедуру оголошення вотуму недовіри через невдоволення прем'єром Борисом Джонсоном в уряді.

Також ми писали, що у середу, 6 липня, ще шість британських міністрів подали у відставку через проблеми всередині уряду.

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