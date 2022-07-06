Джонсон отказался уходить с поста, несмотря на массовые отставки, и назвал причину
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что не собирается идти в отставку на фоне массового увольнения министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента ITV Анушку Астану.
По ее словам, Джонсон заявил, что его отставка вызовет досрочные выборы, на которых консерваторы могут проиграть.
При этом премьер добавил, что "лето, которое могло быть сфокусировано на экономическом росте, пройдет в борьбе за лидерство" в случае его ухода.
Стоит заметить, что сейчас в правительстве Британии наблюдается недовольство Джонсоном. Уже почти 40 чиновников ушли в отставку и отказались работать с действующим премьером.
Напомним, ранее депутат-консерватор Роджер Гейл заявлял, что в Британии могут изменить процедуру объявления вотума недоверия из-за недовольства премьером Борисом Джонсоном в правительстве.
Также мы писали, что в среду, 6 июля, еще шесть британских министров подали в отставку из-за проблем внутри правительства.
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