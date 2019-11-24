Джонсон рассказал о планах в случае победы на выборах

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/mfarussia)

Джонсон официально представит манифест Консервативной партии в воскресенье, 24 ноября

В случае победы Консервативной партии на выборах ее лидер премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет до Рождества очередные дебаты и голосование по Brexit. Об этом говорится в манифесте партии, передает Reuters.

Отмечается, что британский премьер официально представит манифест партии в воскресенье, 24 ноября.

"Моим ранним рождественским подарком стране станет возвращение законопроекта по Brexit в парламент до праздничных каникул", - говорится в сообщении Джонсона.

Документ также содержит обещания по "заморозке" налога на прибыль, НДС и сборов на социальное страхование.

Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 31 октября, однако британский парламент не утвердил сделку по Brexit. Впоследствии Европейский союз принял решение об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. По словам Туска, эта отсрочка является последней.

После отсрочки в Британии было принято решение о проведении досрочных парламентских выборов, которые, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, должны помочь решить вопрос с Brexit. Выборы состоятся 12 декабря.

Ранее Борис Джонсон заявил, что его конкурент на выборах лидер Лейбористской партии Джереми Корбин является сторонником президента Российской Федерации Владимира Путина.