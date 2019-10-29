ЕС одобрил последнюю отсрочку Brexit, - Туск

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск добавил, чтобы Великобритания использовала отсрочку наиболее эффективно

Глава Европейского совета Дональд Туск подтвердил, что ЕС продлил срок выхода Британии (Brexit) до 31 января 2020 года, предупредив, что отсрочка, возможно, была последней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Туска в Twitter.

При этом он добавил, чтобы Великобритания использовала отсрочку наиболее эффективно.

"27 стран-членов ЕС официально одобрили отсрочку. Возможно, она будет последней. Пожалуйста, используйте это время наиболее эффективно", - написал он.

Также Туск, уходящий в отставку с должности президента Европейского совета в конце ноября, пожелал своим "британским друзьям" удачи.

"Я также хочу попрощаться с вами, поскольку моя миссия подходит к концу. Я буду держать за вас кулаки", - добавил он.

Напомним, 29 октября Европейский совет утвердил решение о продлении срока выхода Великобритании из ЕС. Brexit может состоятся раньше срока, если соглашение будет ратифицировано обеими сторонами.

Отметим, что 28 октября ЕС согласился продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Великобритания может выйти из ЕС до этого срока, если сделка о выходе будет одобрена парламентом.