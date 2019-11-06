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Премьер Британии назвал своего конкурента на выборах "сторонником Путина"

Новости » В мире     06.11.2019 - 18:48
Премьер Британии назвал своего конкурента на выборах "сторонником Путина"
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Корбин является главным конкурентом Джонсона на предстоящих выборах в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его конкурент на выборах лидер Лейбористской партии Джереми Корбин является сторонником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британские СМИ.

Джонсон сделал соответствующее заявление во время объявления начала старта избирательной кампании.

"Идите с нами, с правительством, которое считает, что Великобритания должна встать во весь рост, или идите с Джереми Корбином и Лейбористской партией, который стоит на стороне Путина", - сообщил он.

Премьер Великобритании сообщил об этом в контексте инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. После инцидента Джереми Корбин выступил с комментарием, в котором заявил, что ему необходимы дополнительные доказательства причастности к отравлению РФ. После Джонсон назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Великобритании 6 ноября официально стартовала избирательная компания. Выборы в парламент состоятся 12 декабря. Первое заседание парламента назначено на 16 декабря.

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