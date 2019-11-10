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В Британии назвали имена российских спонсоров партии Джонсона

Новости » Политика     10.11.2019 - 17:04
В Британии назвали имена российских спонсоров партии Джонсона
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Издание The Times узнало имена россиян из доклада британского разведсообщества по РФ

Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона получила пожертвования от девяти россиян, которые вероятно связанны с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Имена девяти бизнесменов российского происхождения - спонсоров Консервативной партии - упомянуты в докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности. Доклад посвящен незаконному участию России в британской политической жизни.

Отметим, что доклад пока еще не опубликован, поскольку его оглашение заблокировано британским правительством, однако о его содержании стало известно изданию. Так, в докладе упомянут бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко, который за последние семь лет, по данным доклада, пожертвовал консерваторам 1,2 млн фунтов стерлингов. С 2011 года он является подданным Великобритании.

Также крупным спонсором названа Любовь Чернухина, супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина. Она лишь за прошлый год пожертвовала партии свыше 450 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, в докладе упоминается и имя Евгения Лебедева - сына Александра Лебедева, который владеет лондонской газетой Evening Standard.

Напомним, Борис Джонсон заявил, что его конкурент на выборах лидер Лейбористской партии Джереми Корбин является сторонником президента России Владимира Путина.

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