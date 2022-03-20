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Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Британии, но президент отказался, - The Sunday Times

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 06:25
Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Британии, но президент отказался, - The Sunday Times Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

По словам Джонсона, украинский лидер сразу дал понять, что он не покинет Украину в тяжелое для нее время. Он также отметил, что у Зеленского было чувство долга перед народом Украины.

"Зеленский заявил, что обязан украинскому народу и собирается оставаться в Украине, чтобы позаботиться о людях", - рассказал премьер-министр Великобритании.

Джонсон также признался, что разговоры о предоставлении Зеленскому убежища велись с самого начала российской агрессии.

Напомним, Борис Джонсон заявил, что нормализация отношений с Путиным после войны в Украине будет ошибкой. Британский премьер также считает, что Путин запаниковал перед возможностью революции в России.

Мы также писали о том, что Джонсон назвал две потенциальные цели Путина после Украины. По его словам, Кремль имеет планы на Грузию и Молдову.

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