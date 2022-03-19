Джонсон назвал 2 потенциальные цели Путина после Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьера на съезде Консервативной партии.

Джонсон сомневается, что Путин, в случае победы, остановится на Украине. Потенциальный успех РФ обернется последствиями для Грузии и Молдовы.

"Это будет означать начало новой эры устрашения в Восточной Европе, от Балтийского до Черного морей", – заявил британский премьер.

Он также добавил, что победа Путина станет сигналом для автократов в разных уголках планеты. Так что в Украине сейчас наступил "поворотный для мира момент". Джонсон объяснил, что это момент выбора между свободой и угнетением.