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Нормализация отношений с Путиным после событий в Украине будет ошибкой, - Джонсон

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 15:41
Нормализация отношений с Путиным после событий в Украине будет ошибкой, - Джонсон Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что нормализовать отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после событий на Украине - было бы ошибкой. Действия главы Кремля можно объяснить тем, что он испугался возможной революции в своей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же ошибку",- заявил Джонсон.

Также премьер отметил, что действия Путина объясняются тем, что он испугался украинской модели у себя в России и запаниковал перед возможностью революции в Москве.

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