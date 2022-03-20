Джонсон пропонував Зеленському притулок у Британії, але президент відмовився, - The Sunday Times

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times .

За словами Джонсона, український лідер відразу дав зрозуміти, що він не покине Україну у важкий для неї час. Він також зазначив, що у Зеленського було почуття обов'язку перед народом України.

"Зеленський заявив, що зобов'язаний українському народу і збирається залишатися в Україні, щоб подбати про людей", - розповів прем'єр-міністр Великобританії.

Джонсон також зізнався, що розмови про надання Зеленському притулку велися з самого початку російської агресії.