ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джонсон пропонував Зеленському притулок у Британії, але президент відмовився, - The Sunday Times

Новость на русском →
Неділя 20 березня 2022 06:25
Джонсон пропонував Зеленському притулок у Британії, але президент відмовився, - The Sunday Times Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пропонував президенту України Володимиру Зеленському притулок у Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

За словами Джонсона, український лідер відразу дав зрозуміти, що він не покине Україну у важкий для неї час. Він також зазначив, що у Зеленського було почуття обов'язку перед народом України.

"Зеленський заявив, що зобов'язаний українському народу і збирається залишатися в Україні, щоб подбати про людей", - розповів прем'єр-міністр Великобританії.

Джонсон також зізнався, що розмови про надання Зеленському притулку велися з самого початку російської агресії.

Нагадаємо, Борис Джонсон заявив, що нормалізація відносин з Путіним після війни в Україні буде помилкою. Британський прем'єр також вважає, що Путін запанікував перед можливістю революції в Росії.

Ми також писали про те, що Джонсон назвав дві потенційні цілі Путіна після України. За його словами, Кремль має плани на Грузію і Молдову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Джонсон Володимир Зеленський
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня