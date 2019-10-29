Джонсон повторно внесет в парламент вопрос о досрочных выборах в Британии

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Для одобрения парламенту необходима поддержка большинства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует во вторник, 29 октября, повторно вынести на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных выборов в Великобритании 12 декабря. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что Джонсон вынесет на рассмотрение короткий законопроект, которому для одобрения нужно большинство, а не две трети голосов депутатов. Несмотря на это, премьеру необходима поддержка со стороны оппозиционных Либеральных демократов и Шотландской национальной партии.

По словам лидера Палаты общин Джейкомб Рис-Могга, правительство планирует, чтобы депутаты во вторник рассмотрели все этапы законопроекта.

"Законопроект чрезвычайно короткий, простой и ограниченный по объему", - сообщил он.

После принятия Палатой общин, законопроект должен быть одобрен Палатой лордов.

Напомним, в понедельник, 28 октября, британский парламент провалил голосование за проведение досрочных выборов 12 декабря. В поддержку инициативы главы правительства выступили 299 депутатов, против были 70. Для одобрения необходима была поддержка 434 депутатов.

Также РБК-Украина сообщало, что Европейский союз согласовал отсрочку по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) до 31 января 2020 года. Позже Джонсон согласился на отсрочку, назвав ее "нежелательной".