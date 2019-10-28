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Парламент Великобритании не поддержал досрочные выборы

Новости » Политика    28.10.2019 - 21:48
Парламент Великобритании не поддержал досрочные выборы
Иллюстративное фото (flickr.com UK Parliament)

В поддержку инициативы премьера выступили 299 депутатов

Палата общин парламента Великобритании не поддержала план премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, в поддержку инициативы главы правительства выступили 299 депутатов, против были 70. Однако премьеру необходима была поддержка как минимум двух третей нижней палаты парламента - то есть 434 голоса.

Воздержалась от голосования оппозиционная Лейбористская партия. Джонсон заявил, что лидер лейбористов Джереми Корбин в третий раз "убежал" от избирателей.

Однако премьер-министр Великобритании не собирается отступать. Он анонсировал короткий законопроект о досрочных выборах, для принятия которого достаточно простого большинства голосов.

Напомним, послы ЕС согласились продлить срок действия Brexit, если британский парламент проголосует за проведение досрочных выборов 12 декабря. При этом отсрочка будет включать возможность досрочного выхода из Великобритании из Евросоюза.

Кроме того, британская оппозиция поддержала решение о проведении досрочных выборов. В частности, лидеры Шотландской национальной партии и либералов в письме главе Евросовета Дональду Туску призвали ЕС продлить срок Brexit и заявили, что новые выборы могут стать "выходом из тупика".

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости проведения досрочных выборов 12 декабря. По его словам, это поможет Великобритании выйти из состава ЕС.

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